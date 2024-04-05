Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının nisan ayında yatacağı tarihli ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamada bulundu. Peki, Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:36
Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?
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Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşlarının yatırılacağı tarih, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı yattı mı? Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI YATTI MI?

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı. Buna göre; Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

2024 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196,70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797,81 lira ödeme yapılacak.


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