Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünler hangileri?

TÜİK verilerine göre, nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda gerçekleşti. "Hava yolu ile yolcu taşımacılığı" yüzde 17,69 ve "kümes hayvanları et fiyatı" yüzde 13,57 ile fiyatı en fazla artan ürünler oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:57
Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünler hangileri?
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Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yaşanan ürünler belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda gerçekleşti.

Geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ SEBZE ÜRÜNLERİNDE

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti.

Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.


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