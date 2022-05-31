Nisan ayında hayatdışı branşı yüzde 103.5, hayat branşı yüzde 107.8 büyüdü

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) nisan ayı için yayımladığı veriler, enflasyonist ortamda özellikle maliyet ve hasar artışları nedeniyle zamlanan poliçe fiyatlarının prim üretimi üzerindeki etkisini daha da belirginleştirdi.

Buna göre geçen nisanda, 2021 yılı nisan ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 104.2 artarak 14.5 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda üretim hayatdışı branşında yüzde 103.5 artışla 11.6 milyar lira, hayat branşında yüzde 107.8 artışla 2.9 milyar lira oldu. Yılın ilk dört ayında ise toplam primi üretimi yüzde 77.4 artışla 57.5 milyar liraya, hayatdışında yüzde 80.5 artışla 49.4 milyar liraya ve hayatta yüzde 60.4 artışla 8.1 milyar liraya yükseldi. Ayrıca ilk dört aylık prim üretimi 2021 yılının ilk yedi aylık üretimini (54.8 milyar TL) de aştı.

Nisan ayıyla ilgili verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında üretimin kaskoda yüzde 182.1 artışla 2.5 milyar liraya, zorunlu trafikte yüzde 111 artışla 3.1 milyar liraya, nakliyatta yüzde 120.8 artışla 334.7 milyon lira, yangında yüzde 88.3 artışla 1.1 milyar liraya, kazada yüzde 319.3 milyon lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 61.3 artışla 390.3 milyon liraya çıktığı belirtildi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın sigorta birliklerinin katılımıyla “Bölgesel Sigorta Konseyi”nin kuruluşu için ilk adımı attığı açıklandı. İstanbul’daki imza töreninde konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, “Bu mutabakat zaptı Türk devletlerinde sigorta, reasürans ve emeklilik sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak, sigorta uygulamalarının geliştirilmesine destek olmak, teknik ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşmak için zemin sağlayacak” dedi.

‘ZORUNLU TRAFİK’İ SATMAK ZORUNLU

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara araçları sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası poliçesi satmaktan kaçınamayacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamasında son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli yöntemlerle trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığına ilişkin kendilerine şikâyetler iletildiğini belirten SEDDK, denetim elemanlarıyla konuyu incelediklerini, böylesi bir durumun tespiti halinde ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN BÖLGEYİ KAPSAYACAĞIZ"

Kısa süre önce Türkiye pazarına giren, dünya çapında 4 milyar dolarlık prim üretimine aracılık eden İngiliz reasürans ve broker’lık şirketi BMS, bölgesel bazda iddialı hedefleri olduğunu duyurdu.

Tanıtım toplantısına katılan BMS Global Üst Yöneticisi Nick Cook, “Bizim için İstanbul ana lokasyon, Türkiye ise köprü ülke. Bu bölgeyi Türkiye üzerinden kapsamak istiyoruz” dedi. Cook ayrıca, düşük penetrasyon oranlarına atıfla Türkiye sigorta pazarında uluslararası sermaye payının azalmasıyla ilgili soruya ise risklerin farkında olduklarını, ancak potansiyel ve stratejilerine güvendiklerini, uzun vadeli yatırımcı olduklarını belirterek yanıt verdi. Aynı konuda yorum yapan BMS Türkiye Başkanı Servet Gürkan, yeni ürün ve bunlara olan talebin yetersizliğine, fiyat oluşumundaki hatalara, tanıtım yetersizliğine dikkat çekti.

BMS Türkiye Genel Müdürü Kerim Gürkan ise uzmanlık broker’ı olduklarını, enerji, altyapı, inşaat ve finansal sigortalar gibi alanlarda risk danışmanlığı ile öne çıkacaklarını, ayrıca grubun sigorta şirketlerine yönelik sermaye danışmanlığı hizmetini Türkiye’ye taşıyacaklarını vurguladı.

DASK’IN ÖDEME GÜCÜ 46 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla bu yıl 6. kez düzenlediği DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda final başladı. Bu kapsamda mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinden oluşan 21 takımın bina maketleri, depremi simüle eden sarsma masasında test edildi.

Etkinlikte konuşan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, DASK’ın hasar ödeme kapasitesini 46 milyar liraya yükselttiklerine değinerek artan sigortalılık oranı ve değişen ekonomik şartlara göre bu tutarı daha da ilerilere taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Eren ayrıca, Katastrofik Modelleme Platformu’nun gelecek yılın yenilemelerinde aktif olarak kullanılacağını belirtti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, “Sigorta masraf değil, tasarruftur. Ayrıca sigorta ekonomik riski azaltarak kalkınmayı destekler, yeni yatırımlar için güven zemini oluşturur” dedi.

- Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cem Özcan, “Geleceği ve çevreyi önemseyen, çevreye duyarlı yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fonu’nu sunduk” dedi.

- AgeSA Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek, görme engelli bireylerin sigortacılık işlemlerini kendi başına yapabilmesi için BlindLook ile geliştirdikleri sesli simülasyon teknolojisini hizmete aldıklarını duyurdu.

- Serkan Alp’in, Groupama Sigorta ve Groupama Hayat’ta bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcılığına atandığı açıklandı. İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Alp, şirkete 2002’de katılmıştı.

- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in sponsor olduğu, “Demans için Tasarla” temasıyla düzenlenen “Yaş Dostu Hekaton” yarışmasını “akıllı tulum” fikriyle Smart Coveralls projesinin kazandığı açıklandı.