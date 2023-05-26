Nisan ayında Türkiye’ye 3,3 milyon turist geldi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:15

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Nisan’a ilişkin sınır istatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 oranında bir artış göstererek 3 milyon 321 bin 824’e çıktı.

Ülkeye yılın ilk 4 ayında toplam 9 milyon 533 bin 933 yabancı turist geldi. Buna yurtdışı ikametli vatandaşların da eklenmesiyle, yılın ilk 4 ayında ülkeye gelen toplam ziyaretçi rakamı yaklaşık 11,1 milyona ulaşmış oldu.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

2023 Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 12,10 (1,1 milyon) ile birinci, Almanya yüzde 10,14 (966 bin 336) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,37 (797 bin 956) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan’ı İran ve İngiltere (Birleşik Krallık) takip etti.