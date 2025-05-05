Nisan sonunda hükümet tarafından devreye alınan uygulama ikili ticareti zora soktu: Irak’la 72 saat krizi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 04:00

Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak’ta ürünlerin sınır geçişinden itibaren en geç 72 saat içerisinde yeni bir manifesto düzenlenerek güneye ulaştırılması kararı, ihracatçıları zora soktu. Yeni düzenlemenin kaldırılmasını bekleyen ihracatçı, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşülerek sorunun çözümünü istiyor.

Ankara’da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Irak merkezi hükümeti tarafından yakın zamanda devreye alınan bu düzenleme, Türkiye’den Irak’a yapılan ihracatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre Türkiye’nin Irak’a ihracatı, geçen yılın ocakaralık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 9.8 artarak 10 milyar 698 milyon 863 bin dolara yükseldi. En fazla ihracat yapılan sektör, 2 milyar 147 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Türkiye’den Irak’a en fazla ihracat 3 milyar 89 milyon dolarla İstanbul’dan yapılırken onu Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Mersin izledi.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yılın başında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 2025’te 30 milyar dolar olduğunu belirtmişti.

‘SÜREKLİ BİR SORUN’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, söz konusu uygulamayı, “Irak’ta sürekli yaşanan rutin sorunlardan biri” olarak nitelendirdi. Bu hafta içerisinde çözüm beklediklerini belirten Kileci, “Habur Sınır Kapısı’ndan bizden günde 2 bin araç geçerken Irak tarafında bu sayı 750-800 civarında kalıyor, bu da sıkışıklık yaratıyor. Irak hükümeti kendi üretimlerini desteklemek için bu tür uygulamalara başvurabiliyor. Özellikle tüketim süresi kısa olan gıda ürünlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

‘HER KALEME AYRI MANİFESTO’

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise ihracatçıların karşılaştığı bürokratik engellerin hedeflere ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti. Daha önce taşıt başına tek bir manifesto yeterli olurken artık Irak’ın kuzeyinde farklı araçlara yüklenen her taşıt ve her ürün kalemi için ayrı manifesto hazırlanması gerektiğini aktaran Kadooğlu, “Bu uygulama ihracatçıların Irak’ın kuzeyindeki depolama ve dağıtım sistemleriyle uyumlu değil. Operasyonel aksamalara ve maddi kayıplara yol açıyor” dedi.