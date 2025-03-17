Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu

17 Mart 2025 Pazartesi

Sınır yalnız ülkeleri ayırmaz. İnsanların da devletlerin de düzenlerin de kendilerini ayıran sınırları vardır.

Otobüse biniyorum. Küçücük çocukların elinde telefon. Bahis oynuyorlar. Kafede işsiz oturanlar. Bakıyorum bahis oynuyorlar. Türkiye üretimsizleştikçe, plansızlaştıkça, işsizleştikçe, yoksullaştıkça sosyolojisi de çöküyor. Alınteri yerini kolay yoldan zengin olma arzusuna terk ediyor. Cebindeki üç beş kuruşla hayal satın alanların parası baronların cebinde birikiyor. Yoksullar yoksulluklarının dibine vururken toplanan milyarlar, alengirli işlemlerle sisteme dahil ediliyor. İşte son dönemde yapılan bahis operasyonlarının özeti bu.

Önümde gazetemizin yazarı Murat Ağırel’in Kirli Çark kitabı duruyor. Uyuşturucudan sonra en büyük kirli para hacmine kavuşmuş bu yapının büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz.

Murat’ın kitabında var, geçen yıl, İçişleri Bakanlığı sadece üç buçuk ayda 3 bine yakın operasyonda 7 buçuk milyar liralık varlığa el koymuş. Kıbrıs’ta sadece bir operasyonda merdiven altı bir site üzerinden 13 milyar liralık para trafiğine ulaşılmış. Haliyle, sanal bahis demek, ülke boyutunu aşan dev bir ekonomi demek. Devletin resmi rakamlarına göre yasadışı bahisten Türkiye’de yılda 50 milyar dolar dönüyor. Yasal bahis ise 6 milyar dolar.

PERDELENMİŞ BAHİS HESAPLARI

Ben tam Murat’ın kitabını okurken haber bültenleri Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un yasadışı bahisten gözaltına alındığını ve mal varlığına el konulduğunu haber veriyordu. Bu yapıyı da Murat Ağırel yazmıştı. Dosyayı ilgilendiren MASAK raporunu okumuş, onunla bir kafede buluşmuş, sorularını sormuştu.

Biliyorum, çoğunuz bu akışı anlamakta çok zorlanıyor. Oldukça teknik bir mesele. Ama şunu biliyorsunuz. Günümüzde bankacılık sistemleri neredeyse tamamen dijital bir hal aldı. Artık tek tuşla milyonlar oradan oraya iletilebiliyor. Bu da kapısında güvenlik bekleyen eski sistem bankalara alternatiflerin doğmasına neden oluyor. Payfix de bunlardan biri. Özünde mobil Dijital Ödeme Hesabı. Mesele sanal bahis parasının bir yerden bir yere taşınması olunca, devreye gizlenmiş dijital işlemler girince... İşte Erkan Kork’un Payfix sistemi bununla suçlanıyor.

Ağırel’in anlattığına göre Payfix üzerinden on milyarlarca liralık akış sağlanmış. MASAK, incelediği 211 bin 109 Payfix cüzdanından 120 bin 169’unun para dolaştırmakta kullanılan “muhtemel oyuncu” hesabı olduğunu görmüş. “Yatırım hesabı” kriterine uyan 2 bin 401 adet Payfix cüzdan hesabı olduğu tespiti yapılmış. Karaparanın oradan oraya aktarılarak dolaştırılmasıyla izinin kaybettirildiği bir sistemde, paranın oyuncu hesaplarından yatırım hesaplarına aktığı görülmüş.

Sonuç olarak Erkan Kork’un hesabında milyarlarca liranın biriktiği tespiti yapılmış. Ağırel, bir gün içerisinde Payfix üzerinden 2 milyar 300 milyon liralık işlem yapıldığını anlatıyor. Nitekim Kork’un şirketlerinin yanısıra, 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına da el konmuş.

BANKA TAKI KUYRUĞUNDA

Sadece bu kadar değil...

El konan bir de Pozitifbank var. Söz konusu banka da bu para akışının anakarası olmakla suçlanıyor. Pozitifbank’ın büyük hissedarı da zaten Payfix. Nitekim dün Timur Soykan bankayla ilgili kritik bir detayı ortaya çıkardı.

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe bankaları davet edip takı kuyruğu oluşturmasını Soykan daha önce gündeme getirmişti. İşte o kuyrukta, Aydın’a “düğün hediyesi” verenler arasında meğer Erkan Kork da varmış.

Böylece çürümenin istikrarını gördük...

Devlet, bankalar üzerinden tuhaflıklar yapılmasın diye BDDK diye bir oluşum yaratmıştı. Bankaları denetliyor, parasal ilişkilerin normalleşmesini sağlıyordu. Çalışanlarını bankalar üzerinden yasadışı işler olmaması için uyanık tutmaya çalışıyordu. Öyle ki BDDK uzmanları bankalara denetime gittiğinde hediye ajanda bile almamaya çalışıyordu.

Gelgelelim, 2017 yılında FETÖ’den, bugün yasadışı bahisten gözaltına alınan, hakkında karapara trafiğine dair devlet kurumlarının rapor yazdığı Erkan Kork, BDDK başkan yardımcısına düğün takısı iliştiriyor. Bu da bakanların, milletvekillerinin, bürokratların önünde gerçekleşiyor. Sonra da “Bunca tuhaflık olurken sistem nasıl alarm vermedi” diye soruyoruz. Oysa devlet kendisini ayıran çizgilerini kaybedince, kirli paranın düzeni fethetmesi kaçınılmaz. Olansa otobüste giderken elindeki üç kuruşu kumara yatıran çocuklara oluyor.

Sınırların çizgisini alınteri çizdiği gün paramız da varlığımız da temiz olacak.