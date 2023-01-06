Türkiye'de en çok satılan otomobil...
En çok otomobil ve hafif ticari satan marka ve otomobil modeli belli oldu. Liderlik değişmedi.
Geçtiğimiz yılın en çok satan otomobil markası ve otomobil modeli belli oldu.
En çok otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka yine Fiat oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç satışı 2022'de 146 bin 435 olan Fiat 2019'dan beri liderliği ise kimseye kaptırmadı.
EN ÇOK SATAN MODEL
En çok satan otomobil modelinde de zirve el değiştirmedi.
En çok otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Fiat, Egea modeliyle de en çok satılan otomobil modeli oldu.
Piyasaya 2015 yılında sunulan Fiat Egea 7. kez en çok satılan otomobil olma başarısını gösterdi.
Fiat Egea 2022'de 97 binden fazla satıldı.
Çıktığı 2015 tarihinden bu yana ise Fiat Egea ailesi 443 binden fazla satıldı.
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