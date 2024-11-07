ABD seçimleri ardından gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 7 Kasım altın fiyatları
Altının gramı 2 bin 923 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 978, Cumhuriyet altını 19 bin 827 liradan satılıyor
ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 656 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 923 TL’den işlem görerek başlarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 978 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 827 TL seviyelerinden satılıyor.
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