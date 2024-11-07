ABD seçimleri ardından gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 7 Kasım altın fiyatları

Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 07.11.2024 - 09:39

ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 656 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 923 TL’den işlem görerek başlarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 978 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 827 TL seviyelerinden satılıyor.