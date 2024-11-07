ABD seçimleri ardından gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 7 Kasım altın fiyatları

Altının gramı 2 bin 923 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 978, Cumhuriyet altını 19 bin 827 liradan satılıyor

ABD seçimleri ardından gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 7 Kasım altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:35

ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 656 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 923 TL’den işlem görerek başlarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 978 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 827 TL seviyelerinden satılıyor.


Etiketler: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın

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