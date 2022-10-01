Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:52

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı" ifadesine yer verildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.