Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.

AA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:52
Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak
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Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı" ifadesine yer verildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.


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