Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı
Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.
Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.
Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı" ifadesine yer verildi.
Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.
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