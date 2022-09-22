Norveç Merkez Bankası faiz artırdı
Norveç Merkez Bankası(Norges), analistlerin beklentileri doğrultusunda gösterge faizde 50 baz puan artışa gitti.
Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 1.75'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.
Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 Eylül'den bu yana toplam 200 baz puan artışa gitti.
NORGES ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ
Banka, 2022 yılı için gösterge faiz seviyesini yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e, 2023 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'a çıkarırken, 2024 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 3,0'e çekti.
Norges, artırım süreciyle ilgili enflasyona dikkat çekerek, aşağı çekmek için faizi yükselttiğini açıkladı.
Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,5, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.
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