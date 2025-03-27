İZTO Meclis Başkanı'ndan ekonomi değerlendirmesi: 'Bir güncelleme yapılması gerek'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:58

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomi ve piyasalara etkileri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde iktidara yakınlığıyla bilinen markalara boykot çağrısında bulundu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Mahmut Özgener ise mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ekonomideki son gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı.

'KREDİ RİSK PRİMİ SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE'

Finansal piyasalardaki son durumu değerlendiren Özgener, "Geçtiğimiz hafta içinde uzun süredir stabil olan döviz kurları ciddi oranlarda değerlendi. Borsa sert bir şekilde geriledi" dedi.

Ülkenin ekonomik göstergelerindeki değişimlere dikkat çeken Özgener, "Ülkemizin 5 yıllık kredi risk primi CDS, 74 puan artarak, son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkemizin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 28 seviyelerinden yüzde 33'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın son dönem müdahalelerine de değinen Özgener, "Merkez Bankası geçen hafta yaklaşık 25 milyar dolarlık rezerv satış yaparak, Türk Lirası'ndaki değer kaybını yüzde 3-4 arasında tutmaya çalıştı" açıklamasında bulundu.

'MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR'

Faiz oranlarındaki değişime de vurgu yapan Özgener, "Gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 44'den yüzde 46'ya yükseltti. Piyasadaki hem Türk Lirası, hem de döviz likiditesine yönelik müdahaleleri de devam ediyor" şeklinde konuştu.

'BİR GÜNCELLEME YAPILMASI GEREK'

Ekonomik tahminlerin güncellenmesi gerektiğine işaret eden Özgener, "Finansal piyasalarda Türk Lirası varlıklardaki oynaklık belirli bir seviyenin altına geldikten sonra, yurtiçi talep, enflasyon, büyüme, ve faiz oranları arasındaki ilişkiye bakarak, mevcut tahmin setlerinde bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplumsal birlik çağrısı yapan Özgener, "Hepimiz biliyoruz ki Türkiye, tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş, ancak her defasında birlik ve beraberlik içinde, sağduyusunu koruyarak yoluna devam etmiş bir ülke" dedi.

Hukukun önemine dikkat çeken Özgener, "Kurumları ve kavramları yıpratarak bir yere varamayız. Bunu yaparsak hepimiz bundan büyük zarar görürüz" ifadelerini kullandı.