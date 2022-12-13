Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu gündemden düşmezken, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, EYT düzenlemesinde çalışmaların bittiğini, teknik sorunların olduğunu, nihai noktaya gelindiğini bildirdi. Öte yandan asgari ücret zammıyla ilgili 'Eminim tatmin edici bir sonuç çıkacaktır' açıklamasını yaptı.
Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusu da gündemde yerini koruyor.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında EYT düzenlemesi ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:
"Teknik sorunlar var. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Bu yıllardır konuştuğumuz bir mesele, siyasetin gündeminde olan bir mesele halkın gündeminde olup da AKP' nin gündeminde olmayan hiçbir konu yoktur. EYT ile ilgili bakanlıklarımız çalışmaların yaptılar. Takvimi içerisinde mutlaka gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir, çalışmalar bitti. Teknik meseleler var. 99 öncesi kayıtları birleştirmek isteyen vatandaşlar var. Kayıtların dijitalleştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor.
'GENİŞ KİTLENİN KABUL EDECEĞİ SONUÇ ORTAYA ÇIKACAK'
En üst rakamı 4 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşımız emin olsun ki çok geniş bir kitlesinin gönül huzuru ile kabul edeceği bir sonucun ortaya çıkacağını biliyorum. Bunun bir zamanlaması var Meclis’e gelip yasalaşacaktır.
Bakanlık son açıklamasını yapacaktır ve yasayı Meclis’e gönderecektir.
Halkın içerisindeyiz çarşıda pazarda Türkiye’nin her yerinde millet ne konuşuyorsa masamızın üzerindedir. Asla popülist gerekçelerle bu kararı vermiyoruz.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ben rakam hiç konuşmam çünkü söylediğimiz her söz sorumlulukla ağzımızdan çıkması lazım. Başından itibaren söylenen söz var. Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır. Ümit ediyorum ki yine asgari ücretli konusunda tatmin edici sonuç ortaya çıkacaktır.
İŞVERENE MALİYETİ HAKKINDA
Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Olağanüstü ekonomik şartlar altından geçiyoruz. Türkiye 31 milyonu aşan bir isithdam seviyesine geldi. Bu pandemi öncesine gelindi demektir. İşveren, işçi ve devlet uyumlu bir şekilde çalıştığı için bu süreci hep beraber yüklendiler. Elini taşın altına koyan, mücadele veren işverenlerimiz oldu. bu üçlü diyalogla buraya kadar geldi. Türkiye'nin ekonomik gücünü, ihracat kabiliyetini hep beraber görüyoruz. Bütün bunları barışçıl iş ortamının sağlanmasının sonucudur. Asgari ücretin artması işverenlere olumsuz bir etki yapmayacaktır. 9 çeyrek büyüyen ender ülkelerden birisiyiz."
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