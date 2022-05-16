Nureddin Nebati: 'Hepimizin ortak meselesi enflasyon'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Birlikten Berekete" temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından, konut sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Birlikten Berekete" temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
"Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik."
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