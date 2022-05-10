Nureddin Nebati: Konut fiyatlarındaki fahiş artışları yakından takip ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'konut finansmanı' paketlerinin ardından hızla yükselişe geçen konut fiyatlarına ilişkin "Fahiş artışları takip ediyoruz. Asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam konut satışına ilişkin açıkladığı 3 ayrı paket sonrası, satılık konut ilanlarındaki fiyat artışları tepki çekmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebati, konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını çok detaylı bir şekilde yakından takip ettiklerini söyledi.
Nebati, “Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği ‘fahiş’ artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz” dedi.
Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) May 10, 2022
“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”
Nebati şunları söyledi:
- Konut Finansmanı Projesi’nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.
- Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.
- Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği “fahiş” artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.
- Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.
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