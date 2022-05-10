Nureddin Nebati: Konut fiyatlarındaki fahiş artışları yakından takip ediyoruz

10 Mayıs 2022 Salı, 23:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam konut satışına ilişkin açıkladığı 3 ayrı paket sonrası, satılık konut ilanlarındaki fiyat artışları tepki çekmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebati, konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını çok detaylı bir şekilde yakından takip ettiklerini söyledi.

Nebati, “Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği ‘fahiş’ artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz” dedi.

Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) May 10, 2022

“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Nebati şunları söyledi: