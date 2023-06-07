Nureddin Nebati 'ralli olmayacak' demişti: Seçimden sonra dolar 4 TL arttı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:14

Güncelleme: 07.06.2023 - 16:18

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi.

Bu hafta, tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasada gece yarısı 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yenilemişti. Sabah saatlerinde ise Dolar/TL'de yine hareketli anlar yaşandı. Dolar kuru, 23 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Doların tarihi zirveyi görmesiyle mayıs ayında NTV'ye konuk olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati'nin "Seçimden sonra döviz piyasasında bir ralli olmayacak" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"DEDİKODULAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Nebati şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Türkiye serbest piyasa kurallarına asla taviz vermeyen ve uluslararası tüm normları kabul eden bir ülke. Dolayısıyla bu fısıltı gazetesinden ortaya çıkan dedikoduları bir tarafa atın. Vatandaşlarımızın 20 aralık 2021 öncesinde yaşadıkları, günlük ve anlık olarak döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceğine ilişkin dedikodular gerçeği yansıtmıyor.

Çünkü o zamanda aynı şeyi söylüyorduk şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Makro ekonomik göstergeler döviz kurlarında herhangi bir ralliyi gerektirmiyor."