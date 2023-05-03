TÜİK Nebati'yi yalanladı: Nisan ayının zam şampiyonu kuzu eti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor" sözleri nisanda gündem olmuştu. TÜİK ise bugün nisan ayında fiyatı en çok artan ürünün yüzde 21.47 ile kuzu eti olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:07
TÜİK Nebati'yi yalanladı: Nisan ayının zam şampiyonu kuzu eti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda TÜFE önceki aya göre yüzde 2.39 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 43.68'e geriledi.

KUZU ETİ FİYATINDA YÜZDE 21,47'LİK ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 15 Nisan’da yaptığı ve tepkilere neden olan “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” açıklaması sonrasında TÜİK nisan ayının zam şampiyonu yüzde 21.47'lik artışla kuzu eti olduğunu açıkladı.

Onu yüzde 13.34 ile dana eti, yüzde 12.05 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 11.73 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 9.97 ile kümes hayvanları eti izledi.

Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitlerinde yüzde 9.48, mücevherat, saat ve kol saatlerinde yüzde 7.12, taze meyvelerde yüzde 6.47, yiyecek hizmetlerinde yüzde 5.13, kahvede yüzde 4.57 fiyat artışı gerçekleşti.

EN ÇOK DÜŞÜŞ ELEKTRİKTE

Nisanda en çok fiyat düşüşü yüzde 15 ile elektrikte görüldü. Onu yüzde 4.66 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 2.89 ile margarin, yüzde 1.32 ile diğer katı ve sıvı yağlar izledi.

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 1,24, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 1.15, şarap yüzde 1.14, kuru sebze yüzde 1.03 çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 0.25, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 0.13 düşüş kaydetti.


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