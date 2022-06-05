Bakan Nureddin Nebati'den hububat paylaşımı

05 Haziran 2022 Pazar, 16:51

AKP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'den " İlaveten, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın VahitKirisci ile yapılan çalışmalarımız sonucunda üreticilerimiz, TMO hububat alım primine ilave olarak ödenecek olan; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun!" paylaşımında bulundu.