Nureddin Nebati'nin 'enflasyon' açıklamasını bakanlık yalanladı

08 Şubat 2022 Salı, 17:54

Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bloomberg'in haberine göre, Nebati yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi.

BAKANLIK YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Bakan Nebati'nin böyle bir açıklaması olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye’de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır. Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.