Belediyeden karar çıktı: Halk ekmeğe zam!

Kars’ta ekmeğin 7,5 liradan 9 liraya çıkarılmasının ardından belediye tarafından yurttaşlara sunulan ucuz ekmeğinde fiyatı artırıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:03
Belediyeden karar çıktı: Halk ekmeğe zam!
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Kars Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak. 

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi. 

Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak. 


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