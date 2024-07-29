Belediyeden karar çıktı: Halk ekmeğe zam!
Kars’ta ekmeğin 7,5 liradan 9 liraya çıkarılmasının ardından belediye tarafından yurttaşlara sunulan ucuz ekmeğinde fiyatı artırıldı.
Kars Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak.
Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi.
Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Memura ikramiye kararı
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Devleti esir alan zorbalık
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!