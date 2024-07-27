Simit zamlandı ekmek sırada

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

İstanbul’da, resmi olarak en son Ağustos 2023’te yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simit fiyatları, o tarihten bu yana gayriresmi olarak artmaya devam ediyor. Birçok fırın geçen kasımdan bu yana simidi 12.5 TL’den satarken son günlerde yine gayriresmi yapılan zamla 15 liradan satılmaya başlandı. Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Elektriğe yüzde 35 zam geldi. Fırın elektrikle çalışıyor. Kiralar desen aldı başını gidiyor. Herkes yapıyor biz de yaptık” dedi. İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir de resmi zam için çalışmaların yapıldığını fakat ilgili esnaf komisyonunun hâlâ toplanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Esnafın da bir dayanma gücü var. Un, yağ, pekmez, kira fiyatları artıyor. Yılbaşından bu yana uğraşıyorum fakat komisyon toplanmadı. Esnaf için kimse adım atmıyor.” Ekmekte ise konuştuğumuz fırıncılar yakın zamanda zam beklerken Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, “Kalitesine göre çuvalı 650-700 TL olan una aybaşı itibarıyla yüzde 5-7 zam gelecek. Bununla birlikte eylül ayında ekmeğe de zam bekliyoruz” dedi.