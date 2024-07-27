Simit zamlandı ekmek sırada
Yurttaşın sofrası pahalanmaya devam ediyor. Herkesin neredeyse her gün tükettiği simite ulaşmak bile artık hayli zorlaştı.
İstanbul’da, resmi olarak en son Ağustos 2023’te yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simit fiyatları, o tarihten bu yana gayriresmi olarak artmaya devam ediyor. Birçok fırın geçen kasımdan bu yana simidi 12.5 TL’den satarken son günlerde yine gayriresmi yapılan zamla 15 liradan satılmaya başlandı. Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Elektriğe yüzde 35 zam geldi. Fırın elektrikle çalışıyor. Kiralar desen aldı başını gidiyor. Herkes yapıyor biz de yaptık” dedi. İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir de resmi zam için çalışmaların yapıldığını fakat ilgili esnaf komisyonunun hâlâ toplanmadığını belirterek şunları söyledi:
“Esnafın da bir dayanma gücü var. Un, yağ, pekmez, kira fiyatları artıyor. Yılbaşından bu yana uğraşıyorum fakat komisyon toplanmadı. Esnaf için kimse adım atmıyor.” Ekmekte ise konuştuğumuz fırıncılar yakın zamanda zam beklerken Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, “Kalitesine göre çuvalı 650-700 TL olan una aybaşı itibarıyla yüzde 5-7 zam gelecek. Bununla birlikte eylül ayında ekmeğe de zam bekliyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme!
- İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!