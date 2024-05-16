O ilde simit fiyatlarına yüzde 40 zam geldi
Edirne’de simit satış fiyatı yüzde 40 zamlandı. Zamdan önce 10 liradan satılan simit, gelen zamla 14 liraya yükseldi.
Fırıncıların un ve girdi maliyetlerinin artmasının ardından esnaf odaları zam talebi görüşüldü.
Alınan kararla birlikte daha önce 10 liradan satılan simide 4 lira zam yapıldı.
Zamla birlikte 100 gram simitin fiyatı 14 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde 7,5 liradan satılan ekmek de gelen zamla 10 liradan satılıyor.
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