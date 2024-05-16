O ilde simit fiyatlarına yüzde 40 zam geldi

Edirne’de simit satış fiyatı yüzde 40 zamlandı. Zamdan önce 10 liradan satılan simit, gelen zamla 14 liraya yükseldi.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:55
O ilde simit fiyatlarına yüzde 40 zam geldi
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Fırıncıların un ve girdi maliyetlerinin artmasının ardından esnaf odaları zam talebi görüşüldü. 

Alınan kararla birlikte daha önce 10 liradan satılan simide 4 lira zam yapıldı. 

Zamla birlikte 100 gram simitin fiyatı 14 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde 7,5 liradan satılan ekmek de gelen zamla 10 liradan satılıyor.


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