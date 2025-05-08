O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor: Düzenleme Meclis gündeminde!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:43

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin hazırladığı kanun teklifi, meslek mensuplarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı vize sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Sözcü'den alınan habere göre serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler; denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele gibi görevler üstleniyor. Bu görevlerin uluslararası düzeyde etkili şekilde sürdürülebilmesi ise sık sık yurtdışına çıkmayı gerektiriyor. Yeşil pasaport hakkı, vize işlemlerini devre dışı bırakarak bu çalışmaların daha etkin yapılmasına katkı sağlayacak.

TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE

İçişleri Komisyonu’na iletilen teklifin kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Yasa teklifi kabul edilirse, 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip muhasebeci ve mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek.