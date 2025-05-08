O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor: Düzenleme Meclis gündeminde!
Uluslararası görevlerde vize engeline takılan bir meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanınmasını öngören teklif Meclis’e sunuldu. Düzenleme hayata geçerse, uzun yıllardır görev yapanlar pasaport işlemlerinde ayrıcalık kazanacak.
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin hazırladığı kanun teklifi, meslek mensuplarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı vize sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Sözcü'den alınan habere göre serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler; denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele gibi görevler üstleniyor. Bu görevlerin uluslararası düzeyde etkili şekilde sürdürülebilmesi ise sık sık yurtdışına çıkmayı gerektiriyor. Yeşil pasaport hakkı, vize işlemlerini devre dışı bırakarak bu çalışmaların daha etkin yapılmasına katkı sağlayacak.
TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE
İçişleri Komisyonu’na iletilen teklifin kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Yasa teklifi kabul edilirse, 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip muhasebeci ve mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’