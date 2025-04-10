Pasaportların renk sırrı: Renginize göre dünyadaki yeriniz ne?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:10

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:10

Dünyada yüzlerce ülke var ama pasaport renkleri neredeyse sadece dört ana tonda: Bordo, mavi, yeşil ve siyah. Peki bu renk tercihlerinin ardında ne yatıyor?

Hiç elinize bir pasaport alıp renginin neden o olduğunu düşündünüz mü? Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, pasaportlarını sadece dört ana renkten birinde hazırlıyor: Bordo, mavi, yeşil ve siyah. Bu tesadüf değil, aksine her rengin arkasında politik, coğrafi ve kültürel nedenler var.

Bordo pasaportlar, genellikle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Bu renk, birlik ve resmi duruşu simgeliyor. Türkiye’nin de bordo pasaport kullanması, Avrupa ile uyum çabalarının bir yansıması olarak görülüyor.

Mavi pasaport, çoğunlukla Amerika kıtası ülkelerinde yaygın. Özellikle ABD ve Güney Amerika ülkeleri mavi pasaportu tercih ediyor çünkü mavi, "yeni dünya"yı ve okyanusları temsil ediyor.

Yeşil pasaport, İslam ülkelerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Yeşil renk, İslam dünyasında kutsal kabul ediliyor. Suudi Arabistan, Pakistan ve birçok Arap ülkesi bu rengi kullanıyor.

Siyah pasaportlar ise daha nadir görülüyor ve genellikle Afrika ülkelerinde ya da diplomatik pasaportlarda kullanılıyor. Siyah; otoriteyi, gücü ve resmiyeti simgeliyor.

Pasaport renkleri sadece estetik tercih değil; bir ülkenin kimliğini, duruşunu ve hatta uluslararası ilişkilerdeki pozisyonunu da yansıtıyor. Yani elinizdeki pasaport, renginden tasarımına kadar aslında birçok mesaj taşıyor.

RENK TERCİHLERİNDE HUKUKİ BİR ZORUNLULUK VAR MI?

Hayır. Uluslararası yasalar pasaport rengiyle ilgili herhangi bir zorunluluk getirmiyor. Her ülke dilediği rengi seçmekte serbesttir. Holliston LLC adlı güvenlik ürünleri şirketinin başkan yardımcısı William Waldron, Travel + Leisure’a verdiği röportajda, “Pantone kataloğundaki her renkte pasaport üretilebilir” diyor.