O şehirde ekmeğe yüzde 50 zam geldi!

Edirne’de 10 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı yüzde 50 zam ile 15 liraya çıktı.

O şehirde ekmeğe yüzde 50 zam geldi!
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IHA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:00

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın zam talebi, bakanlık tarafından onaylandı. Edirne’de 220 gram ekmek 15 TL’den fırınlarda satışa başlandı. 

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, ekmek fiyatlarına yapılacak zam merakla bekleniyordu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken ekmek fiyatı yüzde 50 arttı.

ETSO’nun üyelerinin istediği zammın onaylanması ile beraber Edirne’de 220 gram ekmek 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi.


Etiketler: #Ekmek #EDirne #zam

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