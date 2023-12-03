O şirket tasfiye edilmişti: Sudan'da 'huzur' ceplerine kaldı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ, cumhurbaşkanı kararı ile tasfiye edildi. Şirketin kurulmasının ardından hiçbir tarımsal faaliyet yapılamadı. Sudan arazi bile tahsis etmedi. Hiçbir üretim yapılmadı ancak şirkette görevlendirilenlere huzur hakkı ve ikramiye verildi.

Örneğin şirketin 2020 faaliyet raporuna göre hiçbir faaliyet olmamasına karşın 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ikramiye toplam tutarı 416 bin 695 TL’ydi. 2021’de de sadece yönetim kurulu başkanı ve üyelerine 419 bin 965 TL harcama yapıldığı belirtilmişti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamu görevlilerinin yönetim, denetim, kurul, organ üyeliği gibi görevlere getirilerek huzur hakkı ve başka adlarla ücret almasının önüne geçilmesi için Meclis’e yasa teklifi sundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Sudan masalının da” sona erdiğini belirtti.