Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:45

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:45

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. İTO'ya göre Ocak ayında tüketici fiyatları İstanbul'da yüzde 79.68 arttı.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Yılbaşında toplu taşımadan, ekmeğe bir çok ürüne uygulanan zamlarla aylık enflasyon yüzde 3.8 ile Ocak ayında da yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek yüzde 53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023’ün sonunda Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan yüzde 41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak’ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51.2 ila yüzde 56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 2.30 ila yüzde 5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise yüzde 30 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.

TÜİK 2023 OCAK AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?



Ocak ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak. Ocak ayı enflasyon verisinin saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.