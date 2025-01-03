Ocak ayı için kira zam oranı belli oldu: İşte ocak ayı tavan zam oranı...
TÜİK'in aralık ayı enflasyon verileri açıklamasının ardından ocak ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıkladı. Böylece kirada tavan zam oranı 58,51 oldu.
Konutlarda ve işyerlerinde ocak ayında tavan yüzde 58,51 olarak uygulanabilecek.
YÜZDE 25 ZAM ORANI
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.
Etiketler: #Aralık #enflasyon #kira #Konut kiraları
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