Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:48

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti ve ocak ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Ocak ayı kira artış oranı yüz kaç oldu? 2025 ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ocak ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak. Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 58,51 olmasının ardından yüzde 58,51 olarak uygulanacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 58,51

Kira Artış Tutarı: 13 bin 457 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 457TL

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI