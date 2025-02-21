Ocak ayında kapanan şirket sayısında büyük artış: Şirket kuruluşları düşüşte!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılına göre kapanan şirket sayısı önemli bir artış gösterdi. Ocak 2025’te kapanan şirket sayısı yüzde 16,2 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 ve kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 6,5 oranında yükseldi.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

Ocak 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalış kaydedildi. Bu azalış, kurulan kooperatif sayısının yüzde 11,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 12,5 oranında düşmesiyle birlikte gerçekleşti. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 74,1, kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 79 oranında azalma yaşandı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,9 oranında geriledi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ocak 2025'te, kapanan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 arttığı belirtildi. Bununla birlikte, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 6,7, kapanan kooperatif sayısının ise yüzde 6,5 oranında yükseldiği ifade edildi.

Kurulan şirket sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik bir artış oldu. Ocak 2025’te, Ocak 2024’e kıyasla kurulan şirket sayısında yüzde 2,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 8 oranında artış yaşanırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 oranında azaldı.

Yılın ilk ayında Türkiye genelinde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ocak 2025’te kurulan toplam 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2’si limited şirket, yüzde 10,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 6,3’ü ise İzmir’de kuruldu.