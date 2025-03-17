OECD Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti!
OECD, Türkiye'nin 2025 yılı için büyüme beklentisini artırırken, yıl sonu enflasyon tahminini de yükseltti. 2026 yılı tahmininde ise aşağı yönlü bir revizyon yapıldı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için yeni enflasyon ve büyüme beklentilerini açıkladı. OECD, 2025 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltirken, enflasyon tahminini de güncelledi.
OECD'nin "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Türkiye için 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkarken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseldi.
2026 yılına dair tahminlerde ise bir gerileme yaşandı. Türkiye'nin 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirilirken enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.
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