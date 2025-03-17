Altında yükseliş sinyali: Dev bankadan çarpıcı tahmin!
İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, küresel ticaret savaşının etkisiyle altın fiyat tahminini yukarı çekti. Diğer büyük bankalar da benzer revizeler yaptı.
İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, küresel ticaret savaşlarının tırmanmasıyla altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, değerli metalin belirsiz dönemlerde güvenli liman olma rolünün güçlendiğini vurguladı.
HEDEF 3 BİN 200 DOLAR
"Önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3.200 dolardan işlem göreceğini öngörüyoruz" diyen banka yetkilileri önceki tahminini yukarı çekti. Analistler, artan jeopolitik risklerin altına olan talebi destekleyeceğini belirtti.
Diğer büyük bankalar da benzer adımlar attı. Macquarie Group, fiyatların ikinci çeyrekte daha da artacağını tahmin ederken, BNP Paribas da altın fiyatlarına yönelik beklentisini yükseltti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması