Altında yükseliş sinyali: Dev bankadan çarpıcı tahmin!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:27

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:27

İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, küresel ticaret savaşlarının tırmanmasıyla altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, değerli metalin belirsiz dönemlerde güvenli liman olma rolünün güçlendiğini vurguladı.

HEDEF 3 BİN 200 DOLAR

"Önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3.200 dolardan işlem göreceğini öngörüyoruz" diyen banka yetkilileri önceki tahminini yukarı çekti. Analistler, artan jeopolitik risklerin altına olan talebi destekleyeceğini belirtti.

Diğer büyük bankalar da benzer adımlar attı. Macquarie Group, fiyatların ikinci çeyrekte daha da artacağını tahmin ederken, BNP Paribas da altın fiyatlarına yönelik beklentisini yükseltti.