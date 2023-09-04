Öğrenciler için iktidara kira desteği çağrısı
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili iktidara çağrı yaptı. Salıcı, "KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın. 18-20 yaş arasındaki gençlerimizi, evlatlarımızı mağdur etmeyin" şeklinde konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, üniversitede kayıt döneminin başlamasıyla ortaya çıkan öğrencilerin barınma sorununun çözümü için iktidara çağrıda bulundu.
Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maddi durumu olmayan öğrenciler için iktidarın kira desteğinde bulunmasını talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklaması şöyle:
"KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz, özel yurtların fiyatları ise pahalı. Maddi durumu olmayan gençler, denetimsiz vakıfların yurtlarına mahkûm ediliyor. Yoksulluğu istismar eden zihniyet, sübvanse edilmiş fiyatlar sayesinde gençlere kendi inanç yorumlarını dayatıyor.
Gençlerin ve ailelerin imdadına uygun fiyatlı ve konforlu imkânlarıyla bizim belediyelerimiz, halkçı büyükşehir belediyelerimiz yetişmeye çalışıyor. Bu değerli özverilerini kutluyorum.
Hükümete yaptığım çağrımı tekrarlıyorum. KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın. 18-20 yaş arasındaki gençlerimizi, evlatlarımızı mağdur etmeyin. Kiralar ateş pahası ama barınma, her öğrencinin hakkı. Eğitimin olmazsa olmazı.”
KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrencilere mutlaka kira desteği verilmeli. Barınma her öğrencinin hakkı, eğitimin olmazsa olmazı. pic.twitter.com/zzev55rFhm— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) September 4, 2023
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