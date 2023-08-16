Otomobilden alınan vergide rekor kırıldı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:27

Güncelleme: 16.08.2023 - 15:27

Türkiye'de otomotiv sektörü olağanüstü bir süreç yaşıyor. Yurttaşın sıfır arabaya olan yüksek talebi tarihi satış rekorları kırılmasına yol açarken devletin topladığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de açıklandı.

EBS Danışmanlık'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verileri derlemesi ile 2023 yılında, 209 milyar 756 milyon 888 bin TL ÖTV toplandığı belli oldu. Dolar cinsinden bugünün kuru ile ÖTV toplamı 7 milyar 760 milyon dolara denk geliyor. 209 milyar TL'lik ÖTV yüzde 290 ile geçen yılın aynı döneminde toplanan paranın üç katına yaklaştı.

2023 yılı için açıklanan ilk devlet bütçesinde ise ÖTV hedefi 203 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti.