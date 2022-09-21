Öğrencilerin yaşadığı bölgelerde kira fiyatları uçtu!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:54

Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde sona eren öğrenciler, barınma sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ankara’da öğrenci nüfusunun en fazla olduğu semt olan Cebeci’de emlak ofis sahipleri kiralık daire olmadığını ve fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Emlak ofislerinin camlarının boş kalması ise dikkat çekti.

Ofislerde asılı olan ilanlara bakıldığında ise 65 metrekare 2 artı 1 dairenin fiyatı 4 bin TL olarak görüldü. Cebeci Mahallesi’nde bulunan ikinci kattaki 3 artı 1 bir daire fiyatı 5 bin TL, birinci katta yine 3 artı 1 dairenin fiyatı da 6 bin TL.

Cebeci Mahallesi’nde bulunan Kumsal Emlak Ofisi sahibi Serdar Oltun kiralık ev piyasasını şöyle değerlendirdi:

EN UFAK GİRİŞ KAT 3 ARTI 1 DAİRE BİLE 5 BİN, 6 BİN TL’DEN AŞAĞI DEĞİL



“Şu anda emlak piyasasının en durgun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Tabi ki üniversite döneminin başlaması öğrencilerimizin gelmesi daha önceki senelerde şu dönemde bizim çok iyi bir iş düzeyimizin olması gerekiyordu. Şu an itibariyle emlak piyasası, piyasa şartlarına göre inanılmaz derecede bir değişkenlik gösteriyor. Biz de yıllardır bu işi yapmamıza rağmen ilk defa fiyat ortalamalarının bu şekilde bir yükselişini görüyoruz. İster istemez tabi ki öğrenci arkadaşlarımız olsun vatandaşlar olsun ev tutmak, ev almak, ev kiralamak şu anda inanılmaz derece zorlaştı. Ekonomik koşullarımıza göre şu anda çok zor koşullarda yaşıyoruz. Bir asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğu Türkiye’mizde en kötü bir dairenin 4 bin TL civarında olması insanları mutlaka zor bir sürece sokmuş oluyor. İhtiyacı olan insanlar şu anda belki kendi mağduriyetlerini yaşıyorlar ama bu mağduriyet sadece o kişilere yansımıyor; bununla birlikte bütün topluma yansımış bir durumda. Burada aslında toplum olarak hem ev sahiplerimizin hem kiracılarımızın, alıcılarımızın ve satıcılarımızın hepsinin aslında ortak bir karar beyan etmesi lazım. Sonuç itibariyle devlet bir müdahalede bulunuyor ama bu yeterli değil; evet ekonomik şartlar çok zor, ülke ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Şu anda bir ekmek fiyatının bile 4 TL olduğu ama kira fiyatının en ufak giriş kat 3 artı 1 daire bile 5 bin, 6 bin TL’den aşağı değil. Asgari ücretlinin 6 bin TL kira ücretini vermesi demek insanoğlunu zor bir duruma sokuyor. Hepimizin ekonomik koşulları az çok belli, yaşam standartları belli. Kimse lüks bir yaşam beklemiyor ama en azından kendimizi idare edebileceğimiz bir konseptte yaşam arzu ediyoruz.

“YÖNETMELİK GEREĞİ YÜZDE 25 ZAMMI UYGULAYAN OLDUĞUNU GÖRMÜYORUZ”

Şu anda öğrenci arkadaşlarımızın da yaşadığı mağduriyeti biliyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla emlak ofisleri olarak yardımcı olmaya destek olmaya çalışıyoruz. Bu sadece emlak ofislerinin yapacağı bir şey değil; burada ev sahiplerinin, evlerde yaşayanlar herkes bir şekilde bu işe, bu konuya yardımcı olması gerekiyor. Bizim yapacağımız tek şey biz burada uzlaştırıcı rolü oynuyoruz. Bizim yaşadığımız süreç itibariyle biz zaten aracı olan, vekil olan kişiler olarak burada gelen arkadaşlara, müşterilerimizi, öğrencilerimize ve ev sahiplerimize uzlaştırıcı bir rol oynamak ile yükümlüyüz. Bunu biz aracı olarak yapıyoruz ama bizim yetkimiz sadece bir yere kadar. Biz o yetkiyi kullandıktan sonra esas burada iş ev sahiplerine düşüyor. Bizim ricamız ev sahipleri arkadaşlarımızdan, öğrenci arkadaşlarımızdan… orta yolu bulmamız şart. Evde oturan bir kiracı şu anda kendisini ifade edebilmesi için belli miktar ödediği kiranın üzerine, yönetmelik gereği yüzde 25 zammı uygulayan olduğunu görmüyoruz, buna şahit oluyoruz.

“ÜLKE KOŞULLARINA GÖRE YAPMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY ORTA YOLU BULMAK”

Biz burada ev sahiplerimizi ya da öğrencimizi hiçbir zaman için kötülemiyoruz. Herkes kendi ihtiyacına göre bir fiyat koyuyor ama bu biraz da serbest piyasanın koşullarına göre belirleniyor. Açıkçası, burada yapılması gereken şey bir orta yol bulunması lazım. Bu tek taraflı olabilecek bir şey değil. Ülke koşullarına göre yapmamız gereken tek şey orta yolu bulmak. Ev sahiplerinin de bu konuda inisiyatifli olması gerektiriyor. Tabi ki hepimiz kazanmalıyız ama fazlasını da çok istememek gerekiyor. Üniversiteler açılmadığı için öğrenci arkadaşlarımız tam intikal etmiş değiller, gelecekler; yurtlar daha belli değil, yurtların sonucunu bekliyorlar. Yurtların sonucu belli olduktan sonra da zorlanacaklarını zannediyorum. Fiyatlar gerçekten yüksek, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bizim yetkimiz bir yere kadar.”

“BURADA YÜZ KİŞİNİN KİRALIK EV İHTİYACI VARSA ÜÇ TANE KİRALIK EV VARDIR”



Başka bir emlak ofisi sahibi ise şöyle konuştu:

“Şu anda öyle bir ortam yaşanıyor ki eski oturmuş kiracıları mağdur etmemek için ev sahipleri uğraşıyor, sıkıntıda. Üniversiteler kapalı olduğu tarihten beri belli bir kesim çıkmadı evden oturuyor, çıkmadığı için de biraz bir perişanlık oldu. Fakat burada mal sahipleri fahiş fiyat istiyorlar. Fahiş fiyat istediklerinden dolayı da insanlarımız mağdur oluyor. Ev satışlarında da büyük bir sıkıntı var. Fakat şu anda 20 gündür bir gerileme var. İsteksiz alıcı da satanlar da belli bir şekilde kabuğuna oturdu. Böyle devam ederse inşallah ileride biraz daha rahatlık olur. Burada aileler, öğrenciler sıkıntı yaşadı biz bunun içindeyiz. Fiyatlarda biraz gevşeme var. Satılıkta da gevşeme var, bu fiyatlar etmez semtine göre. 30 bin TL maaş alsın bir aile 2 trilyonluk ev alamazsınız, daha da gerileme olacak fiyatlarda, öyle tahmin ediyoruz. Kiralık ev olmadığı içinde sıkıntı var, ev yok. Burada yüz kişinin kiralık ev ihtiyacı varsa 3 tane kiralık ev vardır.”