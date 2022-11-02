Bugünkü ders grev: Öğretmenler sokakta haklarına sahip çıkmayı öğretiyor
Öğretmenler mesleki ayrımcılık ve ücret eşitsizliği yaratacağını belirttikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tüm yurtta greve çıktı. Okullarda eğitime ara verilirken 14 eğitim sendikası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde ortak eylemler düzenliyor.
14 eğitim sendikası, tepkilere yol açan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamaklarına karşı bugün tüm Türkiye’de grevde. Eğitimciler kanunun iptal edilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyor.
19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen eğitim sendikaları arasında Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen yer alıyor. Öğretmenler dün akşam ve bu sabah itibarıyla okullarına pankartlar astı.
BUGÜN DERSLER SOKAKTA
İstanbul'da farklı ilçelerde toplanan sendikalar sloganlarla Fatih'de bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.
İş bırakan öğretmenler Ankara'daki buluşma noktasu ise Ulus Meydanı oldu.
Kocaeli’de Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eşit Haklar Sendikası üyesi öğretmenler saat 10.30’ta İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı, okulun kapısına grev pankartını astı.
İSTANBUL'DA ÖĞRETMENLERE ENGELLEME
İstanbul Çemberlitaş'taki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden öğretmenlerin önüne polis barikatı kuruldu.
Yürümeleri engellenen öğretmenler Çemberlitaş Meydanı'nda oturma eylemine başladı.
Öğretmenlerin talepleri ise şu şekilde:
• 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilsin.
• Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödensin.
• Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılsın.
• Kamuda mülakat uygulamasına son verilsin.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı