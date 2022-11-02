Bugünkü ders grev: Öğretmenler sokakta haklarına sahip çıkmayı öğretiyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:13

14 eğitim sendikası, tepkilere yol açan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamaklarına karşı bugün tüm Türkiye’de grevde. Eğitimciler kanunun iptal edilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyor.

19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen eğitim sendikaları arasında Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen yer alıyor. Öğretmenler dün akşam ve bu sabah itibarıyla okullarına pankartlar astı.

BUGÜN DERSLER SOKAKTA

İstanbul'da farklı ilçelerde toplanan sendikalar sloganlarla Fatih'de bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.

İş bırakan öğretmenler Ankara'daki buluşma noktasu ise Ulus Meydanı oldu.

Kocaeli’de Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eşit Haklar Sendikası üyesi öğretmenler saat 10.30’ta İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı, okulun kapısına grev pankartını astı.

İSTANBUL'DA ÖĞRETMENLERE ENGELLEME

İstanbul Çemberlitaş'taki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden öğretmenlerin önüne polis barikatı kuruldu.

Yürümeleri engellenen öğretmenler Çemberlitaş Meydanı'nda oturma eylemine başladı.

Öğretmenlerin talepleri ise şu şekilde:

• 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilsin.

• Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödensin.

• Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılsın.

• Kamuda mülakat uygulamasına son verilsin.