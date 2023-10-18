Okullarda 2024 yılı pansiyon ücretleri ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 lira, özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira, mesleki eğitim kurumlarında 31 bin 300 lira olarak tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:03
Okullarda 2024 yılı pansiyon ücretleri ne kadar oldu?
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2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2024 Yılı Ücreti (TL)

    

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)

 27.900    

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

 37.600    

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

 27.900    

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)

 31.300    

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