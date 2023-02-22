Olli Rehn: Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, AMB'nin faiz artırımlarını Mart sonrasında da devam ettirmesi gerektiğini ve faizin yaz aylarında tepe noktasına ulaşmasını beklediğini söyledi.
Borsen-Zeitung'a konuşan Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi.
Rehn, AMB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.
Piyasalar hali hazırda yüzde 2,50 olan faiz oranının yaz sonuna kadar yüzde 3,7 seviyesine kadar çıkacağını ve ilk faiz indiriminin 2023 ilk çeyrekte geleceğini fiyatlıyorlar. Ancak Rehn, para poyitikasının erken geşetilmesinin riskleri bulunduğunu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- Bölgede nerelerde yeni deprem riski var?
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'
- Hakaret ve tehdide tam gaz devam!