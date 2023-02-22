Olli Rehn: Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, AMB'nin faiz artırımlarını Mart sonrasında da devam ettirmesi gerektiğini ve faizin yaz aylarında tepe noktasına ulaşmasını beklediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00
Olli Rehn: Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek
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Borsen-Zeitung'a konuşan Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi.

Rehn, AMB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.

Piyasalar hali hazırda yüzde 2,50 olan faiz oranının yaz sonuna kadar yüzde 3,7 seviyesine kadar çıkacağını ve ilk faiz indiriminin 2023 ilk çeyrekte geleceğini fiyatlıyorlar. Ancak Rehn, para poyitikasının erken geşetilmesinin riskleri bulunduğunu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

 


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