Olli Rehn: Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:00

Borsen-Zeitung'a konuşan Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi.

Rehn, AMB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.

Piyasalar hali hazırda yüzde 2,50 olan faiz oranının yaz sonuna kadar yüzde 3,7 seviyesine kadar çıkacağını ve ilk faiz indiriminin 2023 ilk çeyrekte geleceğini fiyatlıyorlar. Ancak Rehn, para poyitikasının erken geşetilmesinin riskleri bulunduğunu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.