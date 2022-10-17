Ölümüne hasat başladı
Türkiye’nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın’da hasat sezonu başladı. İşçiler 70 metre yüksekliğe ulaşan ağaçlara tırmanarak kestane topluyor. Hasat sırasında ölümlü kazalarla karşılaşılabiliyor
Önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havanın serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Aynı zamanda önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için işçiler ağaçlara tırmanıyor.
Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan işçiler tarafından hasadı yapılan kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.
Sezonun yeni başlaması sebebiyle daha piyasanın oluşmadığını söyleyen kestane üreticisi Muhammed Palaz, “Henüz piyasa açılmadığı için belli bir fiyat yok. Geçen sene 28-35 TL civarındaydı. Bu yıl 40-45 TL civarında bekleniyor. Henüz piyasa oluşmadı. Yaklaşık 15 gün sonra belli olur. Kestane çırpma işinin aşırı derecede tehlikesi var tabi. Ölümle sonuçlanabilen vakalar oluyor” diye konuştu.
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