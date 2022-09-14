Badem diyarında hasat zamanı
Ülkenin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da badem hasadı başladı.
Adıyaman’da 100 bin dönümü aşan badem bahçelerinde üreticiler hasada başladı. Kahta ilçesindeki üreticiler 60 bin dönüm ekili badem alanına yöneldi.
Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf Köyü’nde üretici Hilmi Taş’a ait 125 dönüm arazide 8 yaşındaki badem bahçesinde modern makinelerle hasada başlandı.
Üretici taş dolu, don ve fırtınadan dolayı bir badem ağacından 7 kilo aldıklarını belirtti.
'10 KİLODAN 7 KİLOYA DÜŞTÜ'
Üretici Hilmi Taş, “125 dönüm alanda ekili ve 8 yaşındaki badem bahçemizde hasada başladık. Badem ağaçlarımızdan geçen sene ağaç başı ortalama 10 kilo aldık. Bu yıl dolu, don ve fırtınadan dolayı 7 kiloya düştü. Burada çalışman işçilerimiz Kahta'dan geliyorlar. Eskiden il dışına gidiyorlardı. Şimdi gurbete gitmeden kendi memleketlerinde çalışıyorlar” dedi.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- MHP'de 'Thodex' istifası
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'