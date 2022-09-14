Badem diyarında hasat zamanı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Adıyaman’da 100 bin dönümü aşan badem bahçelerinde üreticiler hasada başladı. Kahta ilçesindeki üreticiler 60 bin dönüm ekili badem alanına yöneldi.

Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf Köyü’nde üretici Hilmi Taş’a ait 125 dönüm arazide 8 yaşındaki badem bahçesinde modern makinelerle hasada başlandı.

Üretici taş dolu, don ve fırtınadan dolayı bir badem ağacından 7 kilo aldıklarını belirtti.

'10 KİLODAN 7 KİLOYA DÜŞTÜ'

Üretici Hilmi Taş, “125 dönüm alanda ekili ve 8 yaşındaki badem bahçemizde hasada başladık. Badem ağaçlarımızdan geçen sene ağaç başı ortalama 10 kilo aldık. Bu yıl dolu, don ve fırtınadan dolayı 7 kiloya düştü. Burada çalışman işçilerimiz Kahta'dan geliyorlar. Eskiden il dışına gidiyorlardı. Şimdi gurbete gitmeden kendi memleketlerinde çalışıyorlar” dedi.