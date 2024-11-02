Ömer Fethi Gürer: Tarımda plansızlık çiftçinin emeğini değersizleştiriyor

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:26

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre Türkiye’de sebze üretiminin yüzde 6 oranında artmasına rağmen, ürünü para etmeyen üreticinin bu artıştan yarar sağlayamadığını söyledi. AKP iktidarının plansız tarım politikalarını eleştiren Gürer, “Bu plansızlık, çiftçinin emeğini değersizleştiriyor ve tüketiciyi pahalı gıda fiyatlarına mahkûm ediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in verilerine göre, 2024 yılında sebze üretim miktarının geçen yıla oranla yüzde 6 artarak 33,7 milyon tona ulaştığını belirterek, ancak bu artışın üreticiye yansımadığını belirtti. Gürer, yaptığı açıklamada, domatesten kuru soğana birçok üründe artış yaşanmasına rağmen, AKP iktidarının plansız tarım politikaları yüzünden bu artışın fayda yerine israfı beraberinde getirdiğini ifade etti. Gürer, AKP iktidarının uzun yıllardır tarımda yetersiz ve öngörüsüz politikalar uyguladığını vurgulayarak, “Çiftçi, yüksek maliyetlerle üretim yapıyor, fakat hasat sonrası ürününü maliyetin altında oluşan fiyatlar nedeniyle satamayıp tarlada bırakmak zorunda kalıyor. Gübre, ilaç, tohum, mazot, tarla kirası, ekipman gideri gibi girdi fiyatları katlanarak artarken devlet destekleri yetersiz kalıyor. Bunun sonucunda, birçok ürün tarlada çürüyüp hayvan yemi oluyor veya çöpe gidiyor. Bu kadar emek israf ediliyor, bu kabul edilemez bir durum” dedi.

"TARLADA ÇÜRÜYEN ÜRÜN, PAZAR TEZGAHINDA FAHİŞ FİYAT''

Üretim artışının tüketiciye bir fayda sağlamadığına dikkat çeken Gürer, “Tüketici, sebze ve meyveye hâlâ yüksek fiyatlarla ulaşmak zorunda kalıyor. Çiftçinin ürettiği ürün tarlada çürüyüp yok olurken, vatandaş pazarda kısıtlı bütçesiyle sınırlı miktarda alışveriş yapabiliyor. Bu plansızlık, çiftçinin emeğini değersizleştiriyor ve tüketiciyi pahalı gıda fiyatlarına mahkum ediyor. Üretim artışı fiyatları düşürmek yerine israfı artırıyor; sonuçta ne çiftçi kazanıyor ne de vatandaş ucuz gıdaya ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

"TARLADA KALAN EMEĞE YAZIK''

Gürer, birçok bölgede lahana, kavun, patlıcan, soğan, patates karpuz ve domatesin tarlada değer bulmadığını belirterek, “Niğde'nin verimli topraklarında çiftçiler büyük emekle ürettikleri ürünleri maliyetlerinin altında satmak zorunda kalıyor veya hiç satamıyor. Tarlada kalan bu ürünler ya hayvan yemi oluyor ya da çöp. Ülkemizin bu tür israfı kaldıracak durumu yok. Çiftçinin emeği, vatandaşın ekmeği heba edilmemeli. Kamu alıma girerek ürün değer bulmalı. Domates gibi kurutulabilen veya salça yapılabilen bir ürünün çürütülmesi anlaşılır bir durum değil” dedi.