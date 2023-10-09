Öncelik oy mu? Enflasyon mu?

Önceki gün düzenlenen 4’üncü Olağanüstü AKP Kongresi’nde eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AKP’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00
Öncelik oy mu? Enflasyon mu?
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Zeybekçi’nin hem iş insanı kimliği hem de bakanlık dönemi söylemlerinden dolayı kendisinin düşük politika faizi yanlısı olduğu biliniyor. Enflasyonla mücadelede sık sık “kararlılık” vurgusu yapan ve faiz yükseltme adımlarıyla öne çıkan mevcut Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. 

SEÇİM ÖNCESİ RİSKLİ

Cumhuriyet’e konuşan ekonomistler, seçim sonrası böyle bir şeyin mümkün olmadığını ancak seçim döneminde AKP’nin “oy” kaygısının “enflasyon” kaygısının önüne geçebileceği ve Şimşek’i bu konuda zorlayabileceğini ifade ediyor. Zeybekçi’nin iş insanı kimliğiyle düşük faizi savunacağı da aynı görüşler içerisinde.

Gazeteci Barış Soydan da dün sosyal medya hesabında Şimşek’in maliye, Zeybekçi’nin ise ekonomi bakanı olduğu dönemlerde yaşadıkları gerilimleri hatırlattı. Zeybekçi’nin AKP içindeki düşük faiz ve büyüme yanlısı kanattan olduğunu hatırlatan Soydan, Zeybekçi’nin seçilmesinin Şimşek’e “Elini çabuk tut” mesajı olduğunu söyledi.

Piyasalarda önümüzdeki günlerde Zeybekçi’nin ekonomi ile ilgili açıklamaları takip edilecek. 


AKP Mehmet Şimşek

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