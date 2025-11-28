Online platformlara ültimatom: 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkacak!

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde restoran ve kafelerde yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

SEKTÖRDE PAHALILIK VE GIDA ZEHİRLENMESİ ETKİSİ

Bingöl, “Pahallılık ve son yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarının sektörü ciddi derecede olumsuz etkilediğini” belirterek, “Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” dedi. Bazı işletmelerde gıda zehirlenmesi haberleri nedeniyle yüzde 90 iş kaybı yaşandığını vurguladı.

ONLİNE PLATFORMLARDAKİ YÜKSEK KOMİSYONLARA TEPKİ

Bingöl, online yemek platformlarında yüzde 40’a varan komisyonlara dikkat çekerek, “Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin, gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bir liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor, gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak” ifadelerini kullandı.

RESTORANLARDAN BOYKOT UYARISI

Ramazan Bingöl, online platformlara çağrıda bulunarak, “Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz, ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” dedi. Sektörün kendi sipariş sistemini kurmayı planladığını ve yurttaşın da kendilerinin yanında olmasını beklediklerini belirtti.