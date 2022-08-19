Ons altında düşüş eğilimi sürüyor: Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar oldu? (19 Ağustos 2022)

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:33

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.3 artışla 1.020.6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.020.7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.675 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beş işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.3 altında 1.753,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.