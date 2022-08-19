Ons altında düşüş eğilimi sürüyor: Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar oldu? (19 Ağustos 2022)
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.020.7 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altında ise düşüş eğilimi 5 gündür sürüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.3 artışla 1.020.6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.020.7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.675 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste beş işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.3 altında 1.753,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.
Dün açıklamalarda bulunan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- '13,5 milyon TL'yi kasasına koydu'