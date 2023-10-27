Önünüze geldiğinde 'bu ne?' demeyin: Karar Resmi Gazete'de... Türü tescillendi

Türkiye'nin dört tarafını çevreleyen denizlerde ve bazı tatlı sularda var olan 4 balık türü ile bir midye türü, kayıtlara geçti.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:01
Önünüze geldiğinde 'bu ne?' demeyin: Karar Resmi Gazete'de... Türü tescillendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi’nin yeni türlerin tesciline ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu Komitenin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen karagöz istavrit, kolyoz, kadife balığı, akbalık ve beyaz kum midyesi türlerinin tesciline karar verdi. Kararda, söz konusu türlere ilişkin bilgiler de yer aldı.


TAGEM Resmi Gazete karagöz istavrit kolyoz kadife balığı akbalık beyaz kum midyesi

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