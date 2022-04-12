OPEC 2022 için küresel petrol talebi tahminini düşürdü

OPEC Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünyada petrol arzı ve talebini düşüreceği tahmininde bulundu.

OPEC aylık raporunda günlük küresel petrol talebi tahminini 410 bin varil düşürdü. Rusya için 2022 yılı için günlük üretim tahmini de 530 bin varil düşürüldü.

Raporda "jeopolitik gelişmelerin küresel büyüme üzerindeki etkileri ve Çin'de omikron varyantına bağlı vakalardaki artış nedeniyle petrol talebi artışı öngörüleri aşağı yönlü revize edildi" ifadeleri yer aldı.

Raporda grubun günlük ham petrol üretiminin geçen ay bir önceki aya göre 570 bin varil artarak 28 milyon 560 bin varil olduğu belirtildi.

Varil başına 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının küresel ekonomide halihazırda yüksek seyreden enflasyonist baskıları daha da artırması bekleniyor.

OPEC Genel Sekreteri Barkindo, Avrupa Birliği yetkililerine küresel petrol piyasalarında yaşanan krizin kendi kontrolleri dışında olduğunu söylemişti.

Birçok petrol rafinerisi Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'dan petrol alımını durdururken Çin'de artan vakalarla karantinaların yeniden devreye alınması talebe zarar veriyor.