OPEC: Rusya krizi kontrolümüz dışında
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson’aa yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol arzı kayıplarının günlük 7 milyon varili aşabileceğini, oluşacak bu kaybı OPEC’in telafi etmesinin zor olduğunu söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo, Avrupa Birliği yetkililerine küresel petrol piyasalarında yaşanan krizin kendi kontrolleri dışında olduğunu söyledi.
Barkindo petrol fiyatlarının arz talepten ziyade siyasi faktörlerle dalgalandığını belirterek “bu nedenle OPEC’in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yaşanan krizler piyasada yüksek volatiliteye neden oldu. Ancak ekonomik temellere dayanmayan bu faktörler OPEC’in kontrolü dışında” diye konuştu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle sert yükselen petrol fiyatları bugün de varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Fiyat artışları küresel enflasyonist baskıların da artmasına neden oluyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleri ABD gibi büyük tüketicilerin Rusya kaynaklı kayıpları telafi etme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.
Video Haberler
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var
- Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
- Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Eskişehir'de bal mumu heykelleri sergisi
- Dişçi korkusu 'uyutularak tedavi' sayısını artırdı
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: 'Çek, çek...'
- Melih Gökçek mağdur etmişti
- 'Fiyat çok uygun bence...'
- Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
- Forbes yayımladı: İşte 2022'nin en zengin 10 kadını
- Oğlunu öldürmüştü, hakim karşısına çıktı
- Silahlı saldırıda ilginç ayrıntı: Tek kurşun 2 can aldı