OPEC: Rusya krizi kontrolümüz dışında

12 Nisan 2022 Salı, 12:40

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo, Avrupa Birliği yetkililerine küresel petrol piyasalarında yaşanan krizin kendi kontrolleri dışında olduğunu söyledi.

Barkindo petrol fiyatlarının arz talepten ziyade siyasi faktörlerle dalgalandığını belirterek “bu nedenle OPEC’in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yaşanan krizler piyasada yüksek volatiliteye neden oldu. Ancak ekonomik temellere dayanmayan bu faktörler OPEC’in kontrolü dışında” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle sert yükselen petrol fiyatları bugün de varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Fiyat artışları küresel enflasyonist baskıların da artmasına neden oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleri ABD gibi büyük tüketicilerin Rusya kaynaklı kayıpları telafi etme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.