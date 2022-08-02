OPEC+ bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini düşürdü

02 Ağustos 2022 Salı, 17:39

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200,000 varil düşürerek günlük 800,000 varile indirdi.

JTC, OPEC+'ın yarınki bakanlar toplantısı öncesinde bugün biraraya geldi.