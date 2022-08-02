OPEC+ bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini düşürdü
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200 bin varil düşürerek 800 bin varile indirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200,000 varil düşürerek günlük 800,000 varile indirdi.
JTC, OPEC+'ın yarınki bakanlar toplantısı öncesinde bugün biraraya geldi.
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