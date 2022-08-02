OPEC+ bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200 bin varil düşürerek 800 bin varile indirdi.

Reuters
02 Ağustos 2022 Salı, 17:39
OPEC+ bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini düşürdü
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200,000 varil düşürerek günlük 800,000 varile indirdi.

JTC, OPEC+'ın yarınki bakanlar toplantısı öncesinde bugün biraraya geldi.


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