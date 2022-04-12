OPEC duyurdu: Petrole Çin ve Ukrayna darbesi

12 Nisan 2022 Salı, 18:54

OPEC aylık raporunda, bu yıl için küresel petrol talebindeki artış beklentisi 480,000 varil azaltarak günlük 3.67 milyon varil seviyesine çekti.

139 DOLAR SEVİYESİNİ AŞMIŞTI



Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatları varil başına 139 dolar seviyesini aşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş ve enflasyon baskısını artırmıştı.

Ham petrol fiyatları ABD ve diğer ülkelerin stratejik rezervlerinden piyasaya petrol süreceği açıklamalarıyla gerilese de halen 100 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.