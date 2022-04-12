Petrolde düşüşe ara

12 Nisan 2022 Salı, 09:07

Çin'in finans merkezi Şanghay'da alınan Kovid önlemleri bir süredir talep kanalıyla petrol piyasasında baskı yaratırken, yatırımcıların bu önlemlerin bir kısmının kaldırılacağına yönelik beklentileri fiyatların yönünü yukarı çevirmesine neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre, ABD ham petrolü 95 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de yeniden 100 dolar sınırına dayandı.

Şanghay'da salgının etkisi devam etse de belirti göstermeyen vaka sayılarında bir gerileme görüldü. Şehirde 11 Nisan itibariyle 22 bin 348 asemptomatik vaka tespit edildi. 10 Nisan'da bu sayı 25 bin 173 olmuştu.

Bu gerilemeye rağmen, Şanghay’da uygulanan kapanma tedbirleri, belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.

Hafta sonunda Çin'de sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntü ve paylaşım, kent sakinlerinin karantina tedbirlerine yönelik bireysel ve toplu tepkilerine tanıklık etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken "Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere." ifadesini kullandı.



