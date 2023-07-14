Opel Experimental'e aydınlatmalı yeni "Şimşek" logosu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 14.07.2023 - 17:25

Opel, yeni 'Şimşek' logosunu ilk olarak 'Experimental' isimli konsept modeli üzerinde konumlandıracak.

Opel açıklamasına göre, Opel’in yeni logoya sahip olan yeni konsept aracı, 5-10 Eylül tarihleri arasında, Münih’te düzenlenecek IAA Mobility’de kamuoyu ile buluşacak.

İlk kez IAA’da sergilenecek olan 'Experimental' isimli konsept araca dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk fotoğraflar, Opel Experimental’deki hassas çizgileri ve ayrıntılara gösterilen özeni ortaya koydu. Yeni tasarım Opel markasının geleceğini gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Experimental'in markaları için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade etti. Huettl, ''(Experimental) Opel markasının geleceği ile ilgili somut bir vizyon sağlamak için tasarlandı. Yakında daha fazla ayrıntı açıklayacağız. Bizi izlemeye devam edin'' değerlendirmesinde bulundu.